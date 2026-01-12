Anziana travolta dall’autobus all’incrocio di via Romagnosi

Questa mattina, nel centro storico cittadino, un incidente ha coinvolto una donna di 77 anni, travolta da un autobus all'incrocio di via Romagnosi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza. L’evento evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale e di prestare attenzione alle aree pedonali, specialmente in zone affollate e centrali.

Anziana travolta da un autobus. Soccorsi in azione nel centro storico cittadino attorno alle 10 di questa mattina, per un incidente stradale che ha coinvolto una 77enne. La donna è stata investita da un mezzo di trasporto urbano all'altezza dell'incrocio tra via Romagnosi e via Cavour, restando.

