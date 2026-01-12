Anziana travolta dall’autobus all’incrocio di via Romagnosi

Da ilpiacenza.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anziana travolta da un autobus. Soccorsi in azione nel centro storico cittadino attorno alle 10 di questa mattina, per un incidente stradale che ha coinvolto una 77enne. La donna è stata investita da un mezzo di trasporto urbano all’altezza dell’incrocio tra via Romagnosi e via Cavour, restando. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

