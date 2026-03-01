Giornata internazionale della donna nell’Aula di Montecitorio

Mercoledì 4 marzo, a partire dalle 16.30, nell’Aula di Montecitorio si svolgono interventi per celebrare la Giornata internazionale della donna. La cerimonia coinvolge rappresentanti istituzionali e ospiti che prendono parola per ricordare questa ricorrenza. L’evento si tiene nel contesto delle celebrazioni ufficiali e si svolge in un clima di formalità.

ROMA – Mercoledì 4 marzo, a partire dalle ore 16.30, nell’Aula di Montecitorio si svolgono interventi in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della donna. L’appuntamento, come informa una breve nota, può essere seguito in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera dei Deputati anche con la traduzione nella lingua dei segni. La Giornata internazionale della donna, che si celebra l’8 marzo di ogni anno, è molto più di una semplice ricorrenza: è un momento di riflessione, memoria e impegno collettivo per i diritti delle donne e la parità di genere. Questa ricorrenza ha radici storiche profonde: nasce dai movimenti operai e femministi dell’inizio del XX secolo, con donne che scendevano in piazza per ottenere diritti civili e condizioni di lavoro migliori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

