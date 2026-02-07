Giornata Internazionale Epilessia Montecitorio si illumina di viola
Questa mattina, la Camera dei Deputati si illumina di viola per la Giornata Internazionale dell’Epilessia. La scelta di colorare di viola il palazzo mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa condizione, spesso ancora poco conosciuta. La manifestazione si svolge in anticipo rispetto alla data ufficiale, il 9 febbraio, coinvolgendo istituzioni e cittadini in un gesto semplice ma simbolico.
ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata Internazionale dell’Epilessia, prevista per il prossimo lunedì 9 febbraio. Pertanto, come informa una breve nota, la facciata di Montecitorio viene illuminata dal colore viola con la proiezione della scritta “Giornata Internazionale dell’Epilessia” dal tramonto di lunedì all’una di martedì 10 febbraio. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Giornata internazionale persone con disabilità, Montecitorio si illumina di viola
Giornata Mondiale contro il tumore al pancreas, Montecitorio si illumina di viola
