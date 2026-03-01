Giornata di prevenzione e screening senologico a cura della Proloco S Rocco - Sant' Ilario

Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, la Proloco S. Rocco di Sant’Ilario organizza una giornata dedicata alla prevenzione e allo screening senologico. Dalle 10 alle 18:30, medici specialisti effettuano visite su un ambulatore mobile, mentre vengono promosse iniziative per favorire la diagnosi precoce e la sensibilizzazione sulla salute delle donne. L’evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione.

In occasione della Festa della Donna, domenica 8 marzo (10-18:30) la Proloco S. Rocco - Sant' Ilario organizza una giornata di prevenzione e screening senologico, con visite da parte di medici specialisti su ambulatorio mobile e iniziative per la prevenzione e la diagnosi precoce.Previsti anche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Liguria riscopre il Carnevale: San Rocco e Sant’Ilario in festa con Pro Loco e antiche tradizioni.San Rocco Sant’Ilario: Una Pro Loco per Ridare Vita al Carnevale Ligure Una nuova associazione, la Pro Loco San Rocco Sant’Ilario, si prepara a...

La neonata Pro Loco San Rocco Sant’Ilario organizza la Festa di Carnevale con corteo e pentolacciaLa nuova Pro Loco San Rocco Sant’Ilario è pronta al suo primo evento ufficiale: un momento speciale per una realtà appena nata, che debutta con una...

Tutti gli aggiornamenti su Giornata di.

Temi più discussi: Prevenzione, screening e promozione della salute: tante iniziative per la Giornata Mondiale contro l’HPV e la Giornata Internazionale della Donna; GIORNATA MONDIALE DELLE ENCEFALITI: L'IMPEGNO DELLE AZIENDE SANITARIE FERRARESI PER LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE; HPV Day – Giornata mondiale contro il Papilloma Virus; Giornata di screening preventivo gratuito sull'invecchiamento cognitivo.

Villanova del Battista, grande partecipazione alla giornata di prevenzione organizzata da Amos ArianoSi è svolta a Villanova del Battista la giornata di prevenzione promossa dall’AMOS Ariano, un appuntamento dedicato alla tutela della salute e alla sensibilizzazione, organizzato in memoria del dottor ... irpiniaoggi.it

Salute è Donna: l’Asp di Catania promuove due giornate dedicate alla prevenzione per il 7 e 8 marzoIl 7 e l'8 marzo l'Asp di Catania dedica due giornate alla salute femminile con screening, vaccinazioni e momenti di ascolto e informazione su tutto il territorio provinciale, in collaborazione con la ... ilsicilia.it

Cortina d'Ampezzo in una meravigliosa giornata di sole invernale, uno spettacolo la vista sul Faloria e Antelao dalla mitica pista olimpica delle Tofane.. Foto di Daniele #montagna #alpi #dolomiti #neve #cortina #cortinadampezzo #inverno - facebook.com facebook

SERIE A | In campo per la 27ma giornata di campionato c'è Verona-Napoli. Segui la DIRETTA #ANSA x.com