La neonata Pro Loco San Rocco Sant’Ilario organizza la Festa di Carnevale con corteo e pentolaccia

La Pro Loco San Rocco Sant’Ilario ha deciso di organizzare la Festa di Carnevale, dopo aver ricevuto il via libera dal Comune per promuovere la partecipazione dei cittadini. La manifestazione prevede un corteo con maschere colorate e una pentolaccia gigante nel centro del paese, che attirerà bambini e adulti. La scelta di questa data nasce dall’esigenza di creare un momento di allegria e di unione tra gli abitanti del quartiere.

La nuova Pro Loco San Rocco Sant'Ilario è pronta al suo primo evento ufficiale: un momento speciale per una realtà appena nata, che debutta con una grande festa per tutta la comunità in occasione di Carnevale. Domenica 22 febbraio la Festa di Carnevale in maschera prenderà il via alle ore 14 da San Rocco con battesimo della sella sul pony, giochi antichi e tante sorprese. Alle 16 partirà la sfilata verso Sant'Ilario, accompagnata da tamburi e strumenti vari. Alle 17, presso il civico 1 di Sant'Ilario, merenda per tutti e pentolaccia di chiusura del Carnevale. Si consiglia di raggiungere la zona con i mezzi pubblici: autobus n.