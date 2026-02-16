Liguria riscopre il Carnevale | San Rocco e Sant’Ilario in festa con Pro Loco e antiche tradizioni

La Pro Loco di San Rocco Sant’Ilario nasce per rivitalizzare il Carnevale ligure, che era stato dimenticato negli ultimi anni. La nuova associazione organizza eventi e sfilate di carri allegorici, portando in piazza maschere e colori che non si vedevano da tempo. È una risposta concreta alle richieste di molti abitanti di riaccendere le tradizioni locali e coinvolgere le famiglie nelle celebrazioni.

San Rocco Sant'Ilario: Una Pro Loco per Ridare Vita al Carnevale Ligure. Una nuova associazione, la Pro Loco San Rocco Sant'Ilario, si prepara a festeggiare il suo esordio con un Carnevale che punta a coinvolgere l'intera comunità. Domenica 22 febbraio, le frazioni di San Rocco e Sant'Ilario, nel cuore della Liguria, si animeranno con un corteo colorato, giochi tradizionali e la classica pentolaccia, un ritorno alle radici per un territorio alla ricerca di nuove energie. Un Battesimo di Volontariato e Tradizioni. La Pro Loco, nata da un'iniziativa di residenti desiderosi di valorizzare il proprio territorio, ha scelto il Carnevale come primo evento per un motivo ben preciso: coinvolgere famiglie e residenti in una festa popolare, un'occasione di condivisione e di riscoperta delle tradizioni locali.