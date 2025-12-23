Sarsina la scommessa vinta dell’Itt Marconi

Cinque anni fa, l’apertura della sede distaccata dell’Istituto Tecnico Tecnologico Guglielmo Marconi di Forlì a Sarsina rappresentava una sfida importante. Oggi, questa iniziativa si può considerare una scommessa vinta, grazie all’impegno di tutta la comunità e alla crescita degli studenti. La presenza dell’istituto sul territorio ha contribuito a rafforzare l’offerta formativa e a creare nuove opportunità per i giovani locali.

Cinque anni fa l'apertura a Sarsina della sede distaccata dell'Istituto tecnico tecnologico Guglielmo Marconi di Forlì sembrava una scommessa difficile da vincere. Invece l'impegno congiunto della scuola, dell'amministrazione comunale e dell'associazione Imprenditori Vallesavio ha portato alla vittoria, e nello scorso anno scolastico 21 studenti hanno conseguito la maturità. Sabato scorso al Centro culturale di Sarsina c'è stata la consegna dei diplomi e sono stati premiati con una borsa di studio i 15 studenti che lo scorso anno sono stati promossi con una media superiore all'8.

