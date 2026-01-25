Buoni risultati degli open day dell’Itt Marconi di Sarsina

Gli open day dell’Itt Marconi di Sarsina hanno registrato un risultato positivo, con 13 studenti che hanno scelto di iscriversi per il prossimo anno scolastico. Le giornate di approfondimento, tenutesi a fine novembre e il 17 gennaio, hanno permesso ai potenziali studenti di conoscere meglio l’offerta formativa e le opportunità offerte dall’Istituto.

Sono già 13 i ragazzi che negli open day di fine novembre e del 17 gennaio hanno opzionato un posto per frequentare nel prossimo anno scolastico la sede di Sarsina dell' Istituto Tecnico Tecnologico Statale Guglielmo Marconi. In entrambe le occasioni la professoressa Roberta Vecci, gli altri insegnanti e gli studenti che già frequentano l'istituto hanno presentato ai visitatori le attività didattiche e i laboratori. Per le preiscrizioni in vista del prossimo anno scolastico c'è tempo fino al 14 febbraio. L'obiettivo è arrivare a 18-20 iscritti per l'anno scolastico 2026-2027. Quest'anno nella sede di Sarsina dell'Itt, in accordo con la direzione della sede centrale di Forlì, è stata introdotta una novità: all'indirizzo di meccatronica è stato affiancato quello di design industriale per gli ultimi tre anni del corso di studi.

