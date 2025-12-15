L'articolo esplora i dettagli della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dalla musica di Mariah Carey all'eleganza di Giorgio Armani, passando per la partecipazione di Matilda De Angelis. Presentata da figure di rilievo come Giovanni Malagò e Marco Balich, questa evento promette di unire tradizione e innovazione in un grande spettacolo internazionale.

© Vanityfair.it - Dall'armonia alla contemporaneità, da Matilda De Angelis a Giorgio Armani passando per la voce di Mariah Carey: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

A presentare la cerimonia il Presidente Giovanni Malagò, il CEO Andrea Varnier, la Direttrice delle Cerimonie Maria Laura Iascone e Marco Balich, Creative Lead della Cerimonia di Apertura. La prima star internazionale presentata è la cantante simbolo del Natale. Vanityfair.it

Dall'armonia alla contemporaneità, da Matilda De Angelis a Giorgio Armani: tutto quello che abbiamo scoperto sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - A presentare la cerimonia il Presidente Giovanni Malagò, il CEO Andrea Varnier, la Direttrice delle Cerimonie Maria Laura Iascone e Marco Balich, Creative Lead della Cerimonia di Apertura e Chairman ... vanityfair.it

Una marcia silenziosa, un canto di speranza, tante voci in armonia. È successo a Pordenone, dove è arrivata la staffetta “La luce della pace da Betlemme”: una fiamma accesa direttamente dalla lampada che arde costantemente nella Basilica della Natività di - facebook.com facebook