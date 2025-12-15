Dall' armonia alla contemporaneità da Matilda De Angelis a Giorgio Armani passando per la voce di Mariah Carey | tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo esplora i dettagli della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dalla musica di Mariah Carey all'eleganza di Giorgio Armani, passando per la partecipazione di Matilda De Angelis. Presentata da figure di rilievo come Giovanni Malagò e Marco Balich, questa evento promette di unire tradizione e innovazione in un grande spettacolo internazionale.

dall armonia alla contemporaneit224 da matilda de angelis a giorgio armani passando per la voce di mariah carey tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle olimpiadi di milano cortina 2026

© Vanityfair.it - Dall'armonia alla contemporaneità, da Matilda De Angelis a Giorgio Armani passando per la voce di Mariah Carey: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

A presentare la cerimonia il Presidente Giovanni Malagò, il CEO Andrea Varnier, la Direttrice delle Cerimonie Maria Laura Iascone e Marco Balich, Creative Lead della Cerimonia di Apertura. La prima star internazionale presentata è la cantante simbolo del Natale. Vanityfair.it

Dall'armonia alla contemporaneità, da Matilda De Angelis a Giorgio Armani: tutto quello che abbiamo scoperto sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - A presentare la cerimonia il Presidente Giovanni Malagò, il CEO Andrea Varnier, la Direttrice delle Cerimonie Maria Laura Iascone e Marco Balich, Creative Lead della Cerimonia di Apertura e Chairman ... vanityfair.it