Emporio Armani ha presentato la prima sfilata di Silvana Armani e Leo Dell’Orco. L’evento ha visto protagonisti la stilista e il designer in passerella con le loro creazioni, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La presentazione si è svolta in una location dedicata, con un allestimento che ha accompagnato la collezione. La sfilata ha segnato un nuovo capitolo per il marchio.

C’è un momento, in ogni conservatorio, in cui lo studente smette di suonare le note e comincia a suonare il silenzio tra loro. Emporio Armani lo sa da sempre con la certezza si che appartiene solo a chi non ha mai avuto bisogno di alzare la voce per farsi sentire. La nuova collezione – prima partitura scritta a quattro mani da Silvana Armani e Leo Dell’Orco – è un contrappunto tra due voci che si ritrovano in un’armonia che ha il sapore di qualcosa di inevitabile. Lo scenario immaginato è una scuola di musica. Lei e lui studiano per diventare direttori d’orchestra. Non influencer, non fondatori di startup vagamente algoritmiche. Quelle figura anacronistica e cool che governano il caos con gesti impercettibili. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Emporio Armani: la prima sfilata di Silvana Armani e Leo Dell’Orco

