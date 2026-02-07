Messina Pergolizzi a StrettoWeb | tutti i consiglieri uscenti di Sud chiama Nord saranno ricandidat

Pergolizzi annuncia che tutti i consiglieri uscenti di “Sud Chiama Nord” si ricandidano alle prossime elezioni. La decisione arriva dopo una lunga riunione dei membri del movimento, che puntano a mantenere la presenza in consiglio comunale. L’obiettivo è continuare a rappresentare le esigenze del Sud di Messina senza cambiamenti di lista. La campagna elettorale si prepara a entrare nel vivo, con i candidati pronti a raccogliere nuove preferenze.

Messina, la Strategia della Continuità: Pergolizzi Annuncia la Ricandidatura di Tutti i Consiglieri di “Sud Chiama Nord”. Il panorama politico messinese è in rapida evoluzione a seguito delle dimissioni del sindaco Federico Basile, un evento che ha scosso la città e aperto un dibattito sul futuro dell’amministrazione locale. In questo contesto di incertezza, il presidente del consiglio comunale, Nello Pergolizzi, ha assunto un ruolo di primo piano, delineando una strategia di continuità che punta a consolidare il fronte politico precedentemente legato alla giunta Basile. L’annuncio, rilasciato a nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio 2026, è che tutti i consiglieri uscenti del movimento “Sud Chiama Nord” si ricandideranno alle prossime elezioni comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu

