Il video del dinosauro che cammina per le strade di Monza
Un dinosauro cammina per le strade di Monza: un’immagine insolita che suscita curiosità e sorriso. In questo video, si percepisce la voglia di sorprendere e di portare un momento di leggerezza tra le vie della città, offrendo un’occasione di divertimento semplice e genuino. Un’installazione che unisce fantasia e quotidianità, invitando a guardare con occhi nuovi ciò che ci circonda.
Stupire è la sua missione. Così come rendere felici (e non potrebbe essere altrimenti visto il suo nome) e strappare un sorriso. E anche questa volta Felice Terrabuio, eclettico architetto monzese, è riuscito nel suo intento. Rendendo virale un video (ecco il link) dove un dinosauro cammina. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
