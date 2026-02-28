Durante la finale di Sanremo 2026, il cantante e attivista Gino Cecchettin salirà sul palco dell’Ariston per affrontare il tema della violenza di genere e annunciare le nuove iniziative della Fondazione Giulia Cecchettin. Prima di lui, un video ha ricordato che senza cambiamenti, solo i nomi delle vittime cambieranno nel tempo. La serata si preannuncia quindi come un momento di riflessione civile.

Il palco dell'Ariston si prepara a un momento di profonda riflessione civile. Durante la serata finale di Sanremo 2026, Gino Cecchettin salirà sul palco per parlare di violenza di genere e presentare ufficialmente le iniziative della Fondazione Giulia Cecchettin. La storia di Giulia, la giovane studentessa la cui vita è stata tragicamente spezzata nel novembre 2023, è diventata un simbolo doloroso che l'Italia non può e non vuole dimenticare.

«Se non cambiamo, cambieranno solo i nomi delle vittime» ci ricorda il video. E Gino Cecchettin lo ricorderà anche sul palco della finale di Sanremo 2026

Gino Cecchettin sul palco dell'Ariston lancia la nuova campagna della Fondazione intitolata a GiuliaAd annunciarlo durante la conferenza stampa che precede l'ultima serata del Festival di Sanremo è il vicedirettore dell'Intrattenimento Prime Time,...

È online da oggi sui canali della Fondazione Giulia Cecchettin il nuovo spot di sensibilizzazione contro la cultura della violenza di genere. Il video, ambientato in una trattoria durante una serata

La violenza non nasce all'improvviso. Si insinua nella nostra cultura. Se non cambiamo, cambieranno solo i nomi delle vittime: sono le parole con cui si conclude il nuovo spot

