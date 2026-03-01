Giannotti risponde a Napolitano | Trento-Lumezzane finisce 1-1

Il match tra Trento e Lumezzane si è concluso con un punteggio di 1-1 allo Stadio Briamasco. Giannotti ha risposto a Napolitano, confermando il pareggio tra le due squadre. La partita ha visto entrambe le formazioni segnare un gol ciascuna, mantenendo il risultato invariato fino al fischio finale.

Un punto che dà continuità al percorso del Trento, che pareggia 1-1 contro il Lumezzane allo Stadio Briamasco. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete siglata da Napolitano, ma gli aquilotti reagiscono con carattere e trovano il meritato pareggio nella ripresa con il tiro. Nella ventinovesima giornata di Serie C Sky Wifi il Trento pareggia 1-1 contro il Lumezzane. A decidere la sfida sono le reti siglate da Napolitano e Giannotti. I gialloblù colpiscono un palo con Chinetti.