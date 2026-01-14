Sigilli a Napolitano Store parla il tiktoker Angelo Napolitano

Nel contesto delle recenti notizie riguardanti il sequestro delle aziende di Napolitano Store, il tiktoker Angelo Napolitano ha commentato la situazione. Questa vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, sollevando interrogativi sulle circostanze e le implicazioni. Di seguito, si riporta il suo intervento, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sul tema.

Il commento di Angelo Napolitano dopo il sequestro delle sue aziende L'articolo Teleclubitalia.

