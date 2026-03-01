Gianfranco Zoppas | Il mio ruolo oggi? Fare il pastore

Gianfranco Zoppas ha dichiarato che il suo ruolo attuale è quello di fare il pastore. La frase si riferisce alla sua gestione delle aziende di famiglia, che producono elettrodomestici molto diffusi in Italia. La pubblicità di un tempo, con lo slogan “Zoppas li fa e nessuno li distrugge”, si collega alla notorietà del marchio e alla presenza capillare delle sue apparecchiature nelle case italiane.

«Zoppas li fa e nessuno li distrugge», recitava la pubblicità. Vale per l’icona degli elettrodomestici che sono entrati nelle case di milioni di famiglie italiane. Vale anche per l’industriale che, dopo aver gestito la crisi della storica azienda di famiglia, poi confluita nel gruppo Zanussi, ne ha guidato il percorso fino all’acquisizione da parte degli svedesi di Electrolux. Gianfranco Zoppas, padre di Matteo e Federico, oggi sposato con Vittoria Ferria Contin, si definisce il “pastore che stimola” e guida il suo gregge verso i prati più rigogliosi. Il completo blu notte, una delicata spilla sul rever. Il cavalier Zoppas, presidente di Zoppas Industries, per dieci anni alla guida degli Industriali del Friuli, non dà nulla per scontato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

