Atreju Gianfranco Fini si racconta con Rutelli | Il mio più grande errore e il merito di Meloni

Gianfranco Fini e Rutelli rivivono i momenti salienti di Atreju, analizzando il proprio percorso politico. Fini riflette sugli errori e i meriti, tra cui il ruolo di Meloni, condividendo aneddoti sulla corsa a sindaco di Roma del 1993 e l'importanza del sostegno dei militanti in un momento cruciale.

Nella corsa a sindaco di Roma del 1993 "fu determinante il sostegno entusiasmante di tanti militanti che vinsero una battaglia che non pensavano di poter mai affrontare. L'intuizione e politica fu quella di dire: ci candidiamo per dimostrare di saper governare. Forse eravamo presuntuosi, ma in precedenza sindaci con la fiamma tricolore del Msi erano stati eletti. Non era caduto solo il muro di Berlino ma la discriminazione della destra. Nuotavamo in mare aperto". A dirlo è Gianfranco Fini in un dibattito con Francesco Rutelli alla festa di Fdi Atreju, in corso a Roma: entrambi erano candidati a sindaco di Roma nel 1993. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it