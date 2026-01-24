Palmeri sicuro | Dimarco? Il miglior esterno sinistro del mondo In America avevo assistito a questo processo

Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha espresso fiducia nelle qualità di Dimarco, definendolo il miglior esterno sinistro del mondo. Le sue parole arrivano dopo il match contro il Pisa, sottolineando la crescita e l’affidabilità dell’esterno nerazzurro. Palmeri si è concentrato sul processo di sviluppo di Dimarco, evidenziando come in America abbia già assistito a questo percorso.

Tancredi Palmeri, su Sportitalia, ha elogiato la straordinaria forma di Federico Dimarco dopo il suo ingresso in campo in Inter Pisa, definendolo uno dei migliori esterni sinistri al mondo nel 2026, e il più in forma, e ha approfondito anche il percorso mentale che l'ha portato a una rinascita straordinaria. IL MIGLIOR ESTERNO SINISTRO AL MONDO – «E infine, il conte Dimarco: in questo momento l'esterno sinistro più in forma al mondo, in generale tra i cinque migliori interpreti del ruolo nell'anno di grazia 2026».

