Dimarco può essere l' MVP della Serie A? Il paragone con Lautaro e McTominay

Da gazzetta.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Dimarco sta sorprendendo tutti con le sue prestazioni. Sotto la guida di Chivu, l’esterno dell’Inter ha trovato continuità e sta diventando uno dei giocatori più influenti del campionato. La sua crescita ha acceso i dubbi: può essere davvero l’MVP della Serie A? Mentre si discute di lui, molti si chiedono se abbia i numeri per superare Lautaro e McTominay. Intanto, sui social spopola il video di

Federico Dimarco, esterno dell'Inter, è diventato sempre più decisivo sotto la guida di Chivu. È lui il miglior giocatore del campionato? Guarda la puntata completa de "La Tripletta" su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

