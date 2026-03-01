Nella sera di venerdì a Rivarolo, un minorenne è stato arrestato dopo aver accoltellato un ragazzino su un autobus. Le ferite sono state riportate all’addome e al braccio e sono risultate gravi. La polizia ha fermato il sospettato poco dopo l’intervento e ora sono in corso le verifiche per chiarire l’accaduto.

Un ragazzino di 14 anni è stato ferito a coltellate su un autobus cittadino a Genova. È successo nella tarda serata di venerdì a Rivarolo, in Valpolcevera. Secondo quanto appreso, un altro ragazzo, anch'esso minorenne, italiano di origini albanesi, è stato arrestato dagli uomini della Squadra mobile della Questura di Genova. Il ragazzo ferito, tunisino, è stato operato d'urgenza all'ospedale Villa Scassi per curare le gravi ferite riportate all'addome e a un braccio. La prognosi è riservata, le sue condizioni stabili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Genova, ragazzino accoltellato su un autobus: arrestato un minorenne

Genova, quattordicenne accoltellato su un autobus a Rivarolo e operato d'urgenza, la polizia ferma un sedicenne e lo interrogaUn ragazzino di 14 anni è stato accoltellato sabato sera nel quartiere genovese di Rivarolo, in Valpolcevera.

Agenti aggrediti con calci e pugni durante una rissa su un autobus a Genova, arrestato 27enneUn uomo è stato arrestato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri sera a...

Tutti gli aggiornamenti su Genova

Temi più discussi: Ragazzino accoltellato su un bus a Rivarolo, è grave; Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave; Ragazzino di 14 anni accoltellato sul bus; Sangue sul bus: 14enne accoltellato, in codice rosso all'ospedale.

Ragazzino accoltellato su un autobus a Genova, arrestato un minorenne(ANSA) - GENOVA, 01 MAR - Un ragazzino di 14 anni è stato ferito a coltellate su un autobus cittadino a Genova. E' successo nella tarda serata di ieri a Rivarolo, in Valpolcevera. Secondo quanto appre ... gazzettadiparma.it

Ragazzino accoltellato su un autobus, 16enne portato in questura per l’interrogatorioGenova – Il quattordicenne ferito sull'autobus della linea 7 nei pressi di piazza Pallavicini, nel quartiere genovese di Rivarolo (qui la notizia), è stato operato nella notte all’ospedale Villa ... ilsecoloxix.it

Genova la SUPERBA Buona Domenica a tutto il gruppo - facebook.com facebook

L’AN Brescia super l’Iren Genova Quinto: i liguri pensano al Salerno x.com