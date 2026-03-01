A Rivarolo, a Genova, un quattordicenne è stato accoltellato su un autobus durante una lite con altri giovani. Dopo l'aggressione, è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi e sottoposto a un intervento chirurgico urgente. La polizia ha fermato un sedicenne e lo sta interrogando in merito all'accaduto.

Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato sabato sera nel quartiere genovese di Rivarolo, in Valpolcevera. Il giovanissimo è stato ferito mentre si trovava a bordo di un autobus Amt della linea 7 all’altezza di piazza Pallavicini. Erano da poco passate le 21. Dopo il trasporto in ospedale in codice rosso, il più grave, per un taglio all’addome e uno al braccio, è stato operato ed è in prognosi riservata. Sul posto sono arrivati, oltre ai soccorsi del 118, gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato, che sta portando avanti le indagini. Il quadro di quanto accaduto non è ancora chiaro: si sa che il ragazzo è di origine marocchina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, quattordicenne accoltellato su un autobus a Rivarolo e operato d'urgenza, la polizia ferma un sedicenne e lo interroga

Modena, 37enne accoltellato e operato d’urgenza: fermato un 23enne per tentato omicidioEseguito un fermo per tentato omicidio aggravato dalla Squadra Mobile della Questura di Modena e dalla Polizia Ferroviaria di Bologna, a seguito di...

Carnevale di Venezia, lite per una ragazza: ventunenne accoltellato a Rialto, operato d’urgenza. Indagini in corso.Un ventunenne del Lido di Venezia è stato gravemente ferito alla gola con un coltello durante una lite scoppiata in pieno Carnevale, in zona Rialto.

Aggiornamenti e notizie su Genova.

Temi più discussi: Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave; Genova, accoltellamento su bus: grave 14enne; Sangue sul bus: 14enne accoltellato, in codice rosso all'ospedale; Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave.

Dramma su bus a Genova, 14enne accoltellato da coetaneo al torace e all’addome: è gravissimoUn ragazzo di 14 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato accoltellato su un bus a Genova: la polizia avrebbe fermato un coetaneo ... fanpage.it

Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave(Adnkronos) - Un quattordicenne marocchino è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Genova dopo essere stato accoltellato a bordo di un autobus in via Teresa Durazzo Pallavicini ... cn24tv.it

FOTO GENOVA ANTICA - facebook.com facebook

Genova protagonista su Rolling Stone Italia! Siamo orgogliosi che @Rolling Stone Italia abbia dedicato un numero speciale alla nostra città, raccontandone l’anima, la musica e l’energia creativa. x.com