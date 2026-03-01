Genova morta a 32 anni dopo il vaccino anti Covid-19 Astrazeneca la giudice non archivia il caso e ordina nuove indagini

A Genova una donna di 32 anni è deceduta dopo aver ricevuto il vaccino Astrazeneca contro il Covid-19. La giudice Angela Nutini ha deciso di non archiviare il caso e ha disposto ulteriori indagini. Le nuove verifiche riguardano l'organizzazione della campagna vaccinale e altri aspetti ancora da approfondire. La decisione è arrivata nel corso di un procedimento giudiziario in corso.

La gip Angela Nutini ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura e ordinato ulteriori 5 mesi di indagini per la morte di Francesca Tuscano, l’insegnante di sostegno genovese morta nell’aprile del 2021 dopo essersi vaccinata con il vaccino Astrazeneca. Per la giudice “risultano condivisibili le considerazioni svolte nell’opposizione alla richiesta di archiviazione in merito all’oggetto delle indagini, non necessariamente da indirizzare esclusivamente all’operato del personale medico-sanitario direttamente intervenuto nella vicenda in esame, dovendosi invece verificare anche l’esistenza di eventuali responsabilità imputabili ai... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, morta a 32 anni dopo il vaccino anti Covid-19 Astrazeneca, la giudice non archivia il caso e ordina nuove indagini Francesca Tuscano morta dopo vaccino Covid AstraZeneca, procura verso archiviazione ma famiglia chiede interrogazione Speranza e CtsFrancesca Tuscano è morta a causa della "Vitt", trombosi cerebrale con crollo delle piastrine scatenata dai vaccini adenovirali come AstraZeneca... Caso Patrizia Nettis, il giudice ordina nuove indagini sulla morte della donna a FasanoDevono proseguire le indagini sulla morte della giornalista pugliese Patrizia Nettis. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Genova. Discussioni sull' argomento Morta a 32 anni dopo il vaccino Astrazeneca: la giudice ordina nuove indagini; Morta dopo vaccino: giudice, pm indaghi su organizzazione campagna vaccinale; Morta a 32 anni dopo il vaccino Astrazeneca: la giudice ordina nuove indagini; Ascoli, coppia trovata morta in tenda: lei incinta. Disposta autopsia. Morta a 32 anni dopo il vaccino Astrazeneca: la giudice ordina nuove indaginiMorta a 32 anni dopo il vaccino Astrazeneca: la giudice ordina nuove indagini ... msn.com Temperature generalmente stazionarie, in lieve calo nei valori massimi. A Genova tra 13 e 17 gradi, a Busalla tra 9 e 12. Umidità su valori alti - facebook.com facebook Elah Acquario Genova cede a Siena x.com