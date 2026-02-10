Francesca Tuscano morta dopo vaccino Covid AstraZeneca procura verso archiviazione ma famiglia chiede interrogazione Speranza e Cts

Dopo quasi due anni dalla morte di Francesca Tuscano, la procura sta valutando l’archiviazione dell’indagine, ma la famiglia non si arrende. Chiede che Speranza e il Cts siano chiamati a spiegare cosa sia successo e se ci siano responsabilità. La giovane donna di 32 anni aveva subito una trombosi cerebrale con crollo delle piastrine, collegata ai vaccini adenovirali come AstraZeneca. La richiesta di chiarimenti si fa sempre più forte, mentre le autorità continuano a seguire il caso.

Francesca Tuscano è morta a causa della "Vitt", trombosi cerebrale con crollo delle piastrine scatenata dai vaccini adenovirali come AstraZeneca Novità sul caso di Francesca Tuscano, morta a 32 anni il 4 aprile 2021 dopo il vaccino Covid AstraZeneca. Lo scorso 4 dicembre la procura aveva chie.

