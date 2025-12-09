Rapporto Migrantes arriva la critica | Il modello Albania è ai margini della democrazia

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La persistente opacità che avvolge il modello Albania, accentuata dall'emarginazione della società civile e dei media, diventa un autentico strumento di controllo e gestione del potere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

rapporto migrantes arriva la critica il modello albania 232 ai margini della democrazia

© Ildifforme.it - Rapporto Migrantes, arriva la critica: “Il modello Albania è ai margini della democrazia”

Rapporto Caritas-Migrantes: oltre 5 milioni gli stranieri in Italia

Non fuga, ma scelta: l’Italia in movimento secondo il Rapporto Migrantes

rapporto migrantes arriva criticaIl Rapporto Immigrazione arriva a Rieti - Mercoledì 10 dicembre alle ore 16:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti, verrà presentato il XXXIV Rapporto Immigrazione 2025, dal titolo Giovani, testimoni di speranza. rietinvetrina.it scrive