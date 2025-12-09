Rapporto Migrantes arriva la critica | Il modello Albania è ai margini della democrazia
La persistente opacità che avvolge il modello Albania, accentuata dall'emarginazione della società civile e dei media, diventa un autentico strumento di controllo e gestione del potere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Rapporto Caritas-Migrantes: oltre 5 milioni gli stranieri in Italia
Non fuga, ma scelta: l’Italia in movimento secondo il Rapporto Migrantes
L’ultimo rapporto sul diritto d’asilo di Migrantes stronca i centri in Albania, definiti “ai margini della democrazia”, ma il progetto voluto dal governo Meloni e finora mai realmente partito potrebbe essere resuscitato dopo il primo via libera al nuovo regolamento s - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimo rapporto di Migrantes sul diritto d'asilo analizza le "politiche europee di esternalizzazione", definite "un banco di prova per la tenuta dei princìpi democratici e giuridici dell'Ue" Vai su X
Il Rapporto Immigrazione arriva a Rieti - Mercoledì 10 dicembre alle ore 16:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti, verrà presentato il XXXIV Rapporto Immigrazione 2025, dal titolo Giovani, testimoni di speranza. rietinvetrina.it scrive
