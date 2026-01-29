Bonus professionisti under 35 per Santangelo è una bella opportunità per i giovani

Roberto Santangelo, assessore regionale alle Politiche sociali, apre la porta ai giovani con il nuovo bonus professionisti under 35. La misura, arrivata dal decreto coesione, permette ai liberi professionisti con partita Iva di ricevere un bonus di 500 euro al mese, per un massimo di tre anni. Una possibilità che potrebbe sostenere molti giovani nella fase di avvio della carriera.

L’agevolazione si applica alle nuove attività avviate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori strategici per l’innovazione tecnologica, la transizione digitale e l’ecologia L’assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, commenta la misura del bonus professionisti under 35, che arriva dal decreto coesione: un'opportunità per i giovani liberi professionisti con partita Iva, che potranno richiedere bonus di 500euro al mese per un massimo di 3 anni. “La piccola impresa è alla base del sistema economico italiano e il Governo intende investire sempre più sui giovani che scelgono di fare un percorso professionale autonomo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il governo ha deciso di eliminare dal decreto Milleproroghe il rinnovo per il 2026 del bonus giovani under 35 e del bonus donne, due strumenti che incentivano l’assunzione di queste categorie.

Il decreto Milleproroghe ha annunciato la cancellazione dei bonus giovani under 35 e bonus donne, precedentemente previsti nel testo.

