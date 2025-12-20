"> Il primo regalo di Natale Rasmus Hojlund lo ha scartato a Riyadh, nella notte in cui ha trascinato il Napoli in finale di Supercoppa. All’Al Awwal Park, casa del suo idolo Cristiano Ronaldo, il centravanti danese ha offerto una prova da manuale, dominando il Milan con potenza, velocità e qualità. A raccontarlo è Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, che parla apertamente di una “lezione magistrale” sul significato del ruolo di numero nove nel calcio moderno. Prima l’assist per Neres, poi il gol costruito in totale autonomia: attacco alla profondità, protezione del pallone, freddezza sotto porta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Lukaku adesso deve aspettare”

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, torna Lukaku”

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Lukaku accelera: ipotesi Champions e rientro già a Lisbona”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Napoli, Lukaku lavora in gruppo e sarà sull'aereo per Riad; Hojlund, che notte a Riad... Napoli, hai un'arma in più. E ora che torna Lukaku?; Romelu Lukaku scaricato dal Napoli: offerta in arrivo dall'estero; Napoli, si avvicina sempre di più il rientro di Lukaku. Ecco la data per il ritorno in campo.

Gazzetta dello Sport: “De Laurentiis e Jacqueline guidano il Napoli a Riad: via alla Supercoppa” - Aurelio De Laurentiis e la moglie Jacqueline hanno aperto la strada alla spedizione azzurra sbarcata ieri sera a Riad. napolipiu.com