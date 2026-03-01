Garmisch superG maschile di Coppa del Mondo annullato per la nebbia

A Garmisch, la gara di superG maschile di Coppa del Mondo prevista alle 11.45 è stata annullata. Dopo essere stata posticipata alle 12.45, l'evento è stato cancellato a causa della nebbia che ha compromesso la visibilità nella parte alta del tracciato. Nessun atleta ha preso parte alla competizione.

È stato cancellato il superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile, a causa delle condizioni meteo. La gara, prevista per le 11.45, era stata posticipato alle 12.45, per poi essere cancellata a causa della fitta nebbia nella parte alta e della neve poco compatta a causa della pioggia caduta in mattinata. L’appuntamento con il massimo circuito maschile è dunque fissato per il prossimo fine settimana a Kranjska Gora (Slovenia) dove si disputeranno un gigante ed uno slalom. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

