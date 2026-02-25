Coppa del Mondo Garmisch riaccende la velocità | nove azzurri al via tra discesa e superG

Terz’ultimo appuntamento stagionale per la velocità maschile: Paris e Franzoni guidano la pattuglia italiana sulla Kandahar. In palio punti pesanti nella corsa alle classifiche di specialità. La Coppa del Mondo maschile riparte dalla Germania. A Garmisch-Partenkirchen il weekend propone una discesa e un superG sulla storica pista Kandahar, tracciato simbolo della velocità che domina la cittadina bavarese. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Negli ultimi dieci anni Garmisch ha regalato soddisfazioni all’Italia. 🔗 Leggi su Sportface.it

