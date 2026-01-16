Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Franzoni piomba in top15 ed è 3° nella graduatoria di superG!

Ecco la classifica aggiornata della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Giovanni Franzoni si distingue nel superG, conquistando un piazzamento tra i primi 15 e attestandosi al terzo posto nella graduatoria di specialità. Marco Odermatt mantiene la leadership nella classifica generale, dopo il superG di Wengen, dove ha concluso al quarto posto. La stagione prosegue con molte sfide e aggiornamenti da seguire.

Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo il superG di Wengen, dove lo svizzero è riuscito a chiudere al quarto posto nella gara vinta dal nostro Giovanni Franzoni. L’elvetico svetta con 1.005 punti e può fare affidamento su un margine di 467 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e 527 sul norvegese Atle Lie McGrath, oggi rispettivamente quarto e secondo. Alex Vinatzer conserva la decima piazza in graduatoria con 314 punti, mentre Giovanni Franzoni piomba in top-15 grazie alla vittoria conseguita sulla pista del Lauberhorn. 🔗 Leggi su Oasport.it

