Gambolò picchiano e rapinano un uomo | identificati e denunciati due ragazzi

Due giovani sono stati identificati e denunciati a Gambolò, dopo aver aggredito e rapinato un uomo di 60 anni. L'episodio, avvenuto recentemente, ha causato al malcapitato ferite tali da richiedere un intervento al Pronto soccorso di Vigevano. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che chiede maggiore sicurezza e prevenzione.

Gambolò (Pavia), 10 dicembre 2025 – Hanno percosso e rapinato un uomo di 60 anni che è finito al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano con una prognosi di trenta giorni. I carabinieri di Gambolò, dopo alcune settimane di indagine, hanno denunciato a piede libero M.C., 20 anni, e F.C., 18 anni, entrambi con precedenti: dovranno rispondere di rapina e lesioni personali in concorso. I fatti, ricostruiti dai militari, sono avvenuti in pieno centro la notte del 6 ottobre. Intorno alla mezzanotte e mezza l’uomo, al volant e della sua auto, ha svoltato da via Cavour in via Mazzina, sfiorando lo specchietto di un altro mezzo in sosta attorno al quale c’era un gruppo di ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gambolò, picchiano e rapinano un uomo: identificati e denunciati due ragazzi

LEGGI QUI: primapavia.it/cronaca/rapina… #Rapina #Lesioni #Violenza #Prognosi #Gambolò #Cronaca #Denuncia #Carabinieri #Notizie #News Vai su X

Firenze, uomo picchia e rapina l'ex compagna: arrestato - Il 31enne ha incontrato la donna in piazza Dalmazia, dove i due avrebbero iniziato a discutere in merito alle cause della rottura della loro relazione. Riporta corrierefiorentino.corriere.it