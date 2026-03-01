Futuro Nazionale online sito Vannacci | al via tesseramento programma dal basso con i comitati

Da oggi è attivo il sito di Futuro Nazionale, il partito guidato dal generale Roberto Vannacci. Sul portale è possibile effettuare il tesseramento e consultare il programma politico, che si sviluppa attraverso un approccio dal basso con l’uso di comitati locali. La piattaforma rappresenta un nuovo punto di riferimento per chi intende aderire o conoscere le iniziative del movimento.

(Adnkronos) – E' da oggi online il sito di Futuro Nazionale, il partito guidato dal generale Roberto Vannacci. Con il debutto in rete, si apre la campagna ufficiale del tesseramento: prevista l'adesione come socio ordinario (valore tessera 10 €), socio sostenitore (valore tessera 20 € + eventuale donazione facoltativa). I simpatizzanti potranno invece fare donazioni.