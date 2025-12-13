Cagliari 91enne muore travolto sulle strisce

Un incidente tragico si è verificato nel Cagliaritano, dove un uomo di 91 anni è stato investito e ha perso la vita mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'episodio ha suscitato dolore e sgomento nella comunità locale, evidenziando ancora una volta l'importanza della sicurezza stradale e della prudenza.

(Adnkronos) – Un anziano di 91 anni ha perso la vita nel Cagliaritano, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto vicino al cimitero di Monserrato a Cagliari. Alla guida dell'auto c'era un ventenne. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano, mentre il giovane è .

