Muore la notte di Natale per un incendio in casa
Un uomo straniero, non ancora identificato, è morto la notte di Natale dopo un incendio divampato all'interno dell'appartamento in cui viveva. Succede in località Pascarola di Caivano (Napoli), in via Pisani. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale compagnia. Salma e. 🔗 Leggi su Today.it
