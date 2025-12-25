muore la notte di natale per un incendio in casa

Un uomo straniero, non ancora identificato, è morto la notte di Natale dopo un incendio divampato all'interno dell'appartamento in cui viveva. Succede in località Pascarola di Caivano (Napoli), in via Pisani. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale compagnia. Salma e. 🔗 Leggi su Today.it

