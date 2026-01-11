Furto nella notte in una gioielleria di Colli Albani | ladri in fuga con gioielli in oro

Nella notte, una gioielleria di via Mario Menghini, zona Colli Albani, è stata oggetto di un furto. Intorno alle 3, ignoti hanno rotto una vetrina e portato via diversi gioielli in oro, per poi dileguarsi a bordo di un’auto. Le forze dell’ordine sono intervenute per le indagini e la ricostruzione dell’accaduto.

Notte di paura a Colli Albani: banda assalta una gioielleria e fugge con un ingente bottino. Le immagini del raid (foto) - Erano circa le tre del mattino quando un rumore assordante ha squarciato il silenzio di via Mario Menghini, a Colli Albani. msn.com

