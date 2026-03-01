Furto di 300mila euro di rame alla Maddaloni Cementi | tutti assolti

Il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto sei imputati accusati di aver rubato 300mila euro di rame nello stabilimento della Maddaloni Cementi. La sentenza è stata pronunciata recentemente, chiudendo così il procedimento nei loro confronti. Nessuna delle persone coinvolte dovrà rispondere di questo furto, che aveva attirato l’attenzione locale.

Tutti assolti. Il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di 6 imputati accusati del furto di 300mila euro di rame all'interno dello stabilimento della Maddaloni Cementi.All'esito del dibattimento il giudice ha scagionato dall'accusa.