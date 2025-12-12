Furto di rame sulla direttissima Tre arresti e 250mila euro di danni

Un furto di rame accuratamente pianificato ha portato all'arresto di tre persone e a danni stimati in circa 250 mila euro sulla direttissima di Arezzo. L'operazione delle forze dell'ordine ha svelato un'articolata rete di viaggi e attività illecite, evidenziando la portata del fenomeno nel territorio.

di Gaia Papi AREZZO Un furto studiato nei minimi dettagli, diversi viaggi dall’hinterland napoletano alle campagne aretine e un bottino da oltre 250mila euro. È questo lo scenario che emerge dall’indagine condotta dai Carabinieri di Arezzo e culminata nell’esecuzione, nelle ultime ore, di un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Arezzo nei confronti di quattro indagati. L’accusa è pesante: furto continuato in concorso, pluriaggravato dalla violenza sulle cose, dall’azione di un gruppo superiore a tre persone, dall’ingente danno patrimoniale causato e dall’aver sottratto materiale essenziale per la corretta erogazione di un servizio di trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furto di rame sulla direttissima . Tre arresti e 250mila euro di danni

