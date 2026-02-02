Furto all' ufficio postale di Rea | i ladri fuggono con la cassaforte piena di contanti per pagare le pensioni

Un furto ha scosso questa mattina l’ufficio postale di Rea, in provincia di Pavia. I ladri sono entrati durante il fine settimana e sono riusciti a portare via la cassaforte piena di contanti. La scoperta è avvenuta all’apertura, questa mattina, quando i dipendenti sono arrivati sul posto. Si tratta di un colpo studiato con precisione, probabilmente per ottenere i soldi necessari a pagare le pensioni. Le forze dell’ordine stanno già investigando e cercando di capire come i ladri siano entrati e se ci siano test

Rea (Pavia), 2 febbraio 2026 - Furto all' ufficio postale di Rea: ladri in fuga con la cassaforte. Il colpo è stato scoperto alla riapertura di oggi, lunedì 2 febbraio, messo a segno in un orario imprecisato dopo la chiusura di venerdì. La scoperta . I ladri sono entrati in un garage che confina col retro delle Poste, in piazza Celestina Busoni, e lì hanno praticato un buco nel muro, che ha consentito loro di introdursi negli uffici. L'obiettivo era la cassaforte, che hanno sradicato dal pavimento e portato via ancora chiusa, con tutto il suo contenuto in contanti, per una cifra che deve ancora essere quantificata con precisione ma, da una prima stima, sarebbe tra i 10 e i 20mila euro.

