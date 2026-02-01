via con orologi e gioielli svaligiato un banco della fiera antiquaria

Nella notte un banco di orologi e gioielli è stato svaligiato alla Fiera Antiquaria di Arezzo. I ladri sono entrati e hanno portato via tutto in pochi minuti, lasciando il chiosco vuoto e senza tracce. La polizia sta cercando di capire come siano entrati e se ci siano testimoni dell’accaduto. Nessuno si è ancora fatto vivo, ma gli organizzatori sono già al lavoro per rafforzare le misure di sicurezza.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Furto nella notte ai danni di un espositore della Fiera Antiquaria di Arezzo. Il banco era allestito in via Guido Monaco, a poca distanza dal palazzo delle Poste. È stato lo stesso espositore ad accorgersi dell'accaduto questa mattina, poco dopo le 8.15 di questa mattina, primo febbraio. Doppio colpo nella notte, uno riuscito (l’altro no). L’auto usata come ariete per svaligiare una gioielleria ai Gigli Ignoti hanno portato via vari oggetti, tra cui penne, orologi e gioielli, per un valore ancora in corso di quantificazione. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini e sta analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

