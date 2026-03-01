Al Ciarnin si sono registrati quattro furti nel corso della settimana, dopo una serie di episodi avvenuti il venerdì. La polizia sta indagando sugli episodi, che hanno coinvolto diverse zone della zona. Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare i responsabili e garantire la sicurezza dei residenti. La situazione ha portato all’attivazione di una particolare attenzione da parte delle autorità locali.

Il Ciarnin di nuovo nella morsa dei ladri, dopo i colpi ripetuti il venerdì, sono quattro i furti messi a segno durante la settimana. Due mercoledì in zona Saline, uno in via la Marca e l’ultimo giovedì in via Volta. Ad agire potrebbe essere sempre la stessa banda di malviventi: il modus operandi è sempre lo stesso, i ladri forzano porte e finestre con ausili da scasso e una volta all’interno si mettono alla ricerca di oro e contanti. Venerdì poco dopo le 20 si sono introdotti in un appartamento di Ciarnin: "Hanno colpito a distanza di una settimana nuovamente colpito il quartiere, nello scorso furto in via Galvani era stata segnalata un’auto Cupra Formentor bianca, ma la targa rubata o clonata che corrispondeva ad una Toyota bianca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furti al Ciarnin, quattro colpi: caccia alla banda

Caccia alla banda dell'A3: sono in quattro. I carabinieri hanno sequestrato l'autoI carabinieri della tenenza di Cercola hanno intercettato la banda dell’Audi A3 nera responsabile di decine furti in appartamenti tra Pollena...

Leggi anche: Furti senza sosta, svaligiata una casa al Ciarnin: i vicini vedono i ladri in fuga

Tutto quello che riguarda Furti.

Argomenti discussi: Furti al Ciarnin, quattro colpi: caccia alla banda; Furti senza sosta, svaligiata una casa al Ciarnin: i vicini vedono i ladri in fuga.

Furti senza sosta, svaligiata una casa al Ciarnin: i vicini vedono i ladri in fugaLa banda del venerdì ancora in azione: furto in un appartamento a Ciarnin. La segnalazione dopo le forze dell’ordine ... msn.com