Caccia alla banda dell' A3 | sono in quattro I carabinieri hanno sequestrato l' auto

I carabinieri di Cercola hanno individuato e sequestrato un'auto Audi A3 nera, elemento chiave di una banda responsabile di numerosi furti in appartamenti nelle zone di Pollena Trocchia, Cercola, Massa di Somma e Volla. L'operazione ha portato all'arresto di quattro persone, contribuendo a ripristinare la sicurezza nelle comunità interessate.

I carabinieri della tenenza di Cercola hanno intercettato la banda dell'Audi A3 nera responsabile di decine furti in appartamenti tra Pollena Trocchia, Cercola, Massa di Somma e Volla. Il veicolo, ricercato da settimane, è stato fermato ieri alle 18:30. A bordo c'erano quattro persone, tre con il.

