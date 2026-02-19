Principe Andrea arrestato cosa rischia? L' ipotesi ergastolo e la custodia in carcere in una cella con lettino e bagno
Il principe Andrea è stato arrestato, e questa decisione ha scatenato molte reazioni. La causa dell'arresto riguarda accuse di coinvolgimento in un caso di traffico di influenze. Fonti ufficiali riferiscono che l'ex membro della famiglia reale potrebbe affrontare una condanna fino all’ergastolo, con la possibilità di rimanere in cella con un letto e un bagno privato. Andrea passerà almeno alcune ore in carcere il giorno del suo 66esimo compleanno, in attesa di ulteriori sviluppi sul procedimento giudiziario.
L 'ex principe Andrea trascorrerà in custodia il suo 66esimo compleanno: è destinato a trascorrere in stato di detenzione la giornata odierna come minimo alcune ore, secondo le regole della procedura britannica relative alla custodia cautelare citate da esperti interpellati dalla Bbc dopo l'arresto a Sandringham del fratello minore di Re Carlo III. Ma la posta in gioco è enorme: l'accusa di aver trasmesso informazioni sensibili a Epstein mentre era inviato commerciale del Regno Unito potrebbe essere punita con l'ergastolo. La cattiva condotta nell'esercizio di una carica pubblica è considerato uno dei reati più gravi dalla legge britannica e prevede una pena massima pari all'ergastolo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
