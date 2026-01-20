In occasione di un flash mob davanti all’ambasciata dell’Iran a Roma, Matteo Renzi ha partecipato simbolicamente alle proteste contro il regime iraniano, accendendo una sigaretta come gesto di solidarietà con i manifestanti nel paese. L’evento ha attirato l’attenzione sui temi della libertà e dei diritti umani, sottolineando l’importanza di sostenere le cause di cambiamento e di rispetto delle libertà fondamentali a livello internazionale.

In segno di solidarietà con i manifestanti in Iran, Matteo Renzi ha imitato la ragazza diventata simbolo delle proteste contro il regime, accendendosi una sigaretta durante un flash mob di fronte all’ ambasciata della Repubblica Islamica a Roma. «L’immagine della ragazza iraniana che fuma una sigaretta accesa con una foto in fiamme dell’ ayatollah Khamenei ha fatto il giro del mondo. Oggi l’attenzione sull’ Iran è scesa, ma in queste ore migliaia di ragazzi vengono impiccati nel silenzio del mondo. Abbiamo voluto replicare il gesto della sigaretta per richiamare l’attenzione dei media. E per dire che non ci stancheremo di gridare donna, vita, libertà», ha scritto il leader di Italia Viva su X. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Flash mob per l’Iran, Renzi fuma una sigaretta davanti all’ambasciata a Roma

Iran: Iv, manifestazione davanti ad ambasciata con RenziA Roma, Italia Viva ha organizzato una manifestazione davanti all’ambasciata iraniana, con la presenza di Matteo Renzi, per esprimere solidarietà agli iraniani che si oppongono al regime.

