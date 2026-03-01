Fulminacci svela il playback a Domenica In e canta con una… banana

Durante la puntata di Domenica In – Speciale Sanremo, il cantante ha mostrato il playback mentre cantava ‘Stupida sfortuna’, con una banana in mano. L’ospite ha partecipato all’evento condotto da Mara Venier, a seguito della vittoria al Festival, dove ha ricevuto il premio della critica Mia Martini. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti in studio e in diretta.

(Adnkronos) – Banana alla mano e via con 'Stupida sfortuna'. Fulminacci ospite oggi da Mara Venier a 'Domenica In – Speciale Sanremo' dopo la finale del Festival dove il cantante ha vinto il premio della critica Mia Martini con il brano in gara. Come da tradizione, il giorno dopo la chiusura della kermesse gli artisti.