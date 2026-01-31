sanremo 2026 fulminacci canta mina in duetto con francesca fagnani

Fulminacci torna sul palco di Sanremo 2026 per la serata delle cover. Questa volta si esibisce in un duetto con Francesca Fagnani, cantando insieme una canzone di Mina. L’artista ha scelto di tornare in scena con un’interpretazione speciale, attirando l’attenzione di pubblico e critica.

Fulminacci torna al Festival di Sanremo e nella serata delle cover, l’artista salirà sul palco insieme a Francesca Fagnani. Dopo il debutto alla kermesse nel 2021 con Santa Marinella, Fulminacci torna al Festival di Sanremo tra i protagonisti dell’edizione 2026 con il brano dal titolo Stupida sfortuna (Maciste DischiWarner Records ItalyWarner Music Italy). Nel corso della serata delle cover, l’artista salirà sul palco del Teatro Ariston insieme a Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice tra le più brillanti e taglienti del panorama italiano, per dare vita a un sorprendente incontro artistico, nel quale i due reinterpreteranno Parole parole, il capolavoro senza tempo dell’iconica Mina. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Carlo Conti svela i duetti della serata delle cover a Sanremo 2026.

Questa mattina si è diffusa la notizia di un ritorno a sorpresa al Festival di Sanremo.

