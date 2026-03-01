Festival di Sanremo | vince Sal Da Vinci davanti a Sayf e Ditonellapiaga Premio Mia Martini a Fulminacci

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci si è aggiudicato la vittoria, superando Sayf e Ditonellapiaga. Fulminacci ha ricevuto il Premio Mia Martini. La competizione ha visto esibirsi numerosi artisti italiani e internazionali, con il pubblico che ha seguito con attenzione le varie performance. La manifestazione si è svolta al teatro Ariston, attirando l’attenzione di appassionati e media.

SANREMO – Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026 con il brano con la canzone 'Per sempre sì'. Secondo posto per Sayf con 'Tu mi piaci tanto', terzo gradino del podio invece per Ditonellapiaga con 'Che fastidio'. Il premio della critica è stato assegnato a Fulminacci per 'Stupida sfortuna'; il premio della sala stampa, radio e web, ma anche il premio Tim sono andati a Serena Brancale con 'Qui con me'; il premio al miglior testo a Masini e Fedez per 'Male necessario'; infine il premio per la migliore composizione musicale a Ditonellapiaga con 'Che fastidio'. Pianto liberatorio per il vincitore alla proclamazione: "Grazie ma io non capisco niente", è esploso tra le lacrime il nuovo re di Sanremo abbracciando Carlo Conti dopo essersi inginocchiato davanti all'Ariston in tripudio.