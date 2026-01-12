Il saggio di Carlo Talarico analizza i collegamenti tra il fascismo e i moti del 1789, proponendo una lettura in cui le due rivoluzioni sono viste come fasi di un processo evolutivo. Riedito da Oaks Editrice, il testo esplora come il fascismo possa essere interpretato come un’evoluzione delle idee rivoluzionarie francesi, sfidando la tradizionale contrapposizione tra i due eventi storici.

Quali rapporti ci furono tra fascismo e Rivoluzione francese? Il saggio di Carlo Talarico, che ebbe più edizioni durante il Ventennio, ora riedito da Oaks Editrice, azzarda l'ipotesi che l'una non fu affatto l'antitesi dell'altra, bensì una sua evoluzione. Il 1789 segnò la fine dell'Antico regime, proclamando l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge; eguaglianza che nel 1922 venne confermata, aggiungendo quella dell'uomo anche davanti al lavoro, come dovere e gioia creatrice.

© Secoloditalia.it - Le “due Rivoluzioni” di Carlo Talarico: che rapporto ci fu tra fascismo e i moti del 1789? Una fu l’evoluzione dell’altra…

