La maestra centenaria di Pontassieve Fu la prima a volere uno scuolabus

La maestra Annamaria Puggelli di Pontassieve, centenaria, ha segnato intere generazioni con il suo impegno e dedizione. Prima sostenitrice dello scuolabus, ha formato tre generazioni di studenti, diventando un punto di riferimento nel territorio. La sua lunga carriera testimonia l’amore per l’educazione e il ruolo fondamentale che ha svolto nella comunità.

Tutti a Pontassieve e dintorni (a parte i giovanissimi.) sono passati dai suoi banchi di scuola. La maestra Annamaria Puggelli ha formato tre generazioni di pontassievesi, diventando un reale punto di riferimento. Ora che la maestra ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei cento anni, la città ha voluto renderle merito e ringraziarla per il servizio reso e, più in generale, per la vita dedicata a formazione ed educazione delle giovani generazioni. Per questo, in occasione della cerimonia che si è svolta nel Palazzo Comunale, si sono radunati tantissimi (ex) ragazzi che - dal 1945 fino alla sua pensione - hanno beneficiato del lavoro di questa super insegnante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La maestra centenaria di Pontassieve. Fu la prima a volere uno scuolabus

