Frank Sanchez affronta un interrogativo di 13 mesi nell' eliminatoria IBF

Frank Sanchez si prepara a affrontare un'interrogazione di 13 mesi nell'eliminatoria IBF, segnando il suo ritorno in combattimento dopo un lungo periodo di inattività. La sua presenza sul ring rappresenta una verifica sia dal punto di vista tecnico che mentale, in un match che potrebbe determinare il suo futuro nel torneo. La sfida è attesa con attenzione da parte degli addetti ai lavori e degli appassionati di pugilato.

La storia di frank sanchez si sviluppa come una verifica tecnica e mentale: un ritorno sul ring dopo un lungo periodo di inattività e una prestazione non impeccabile, che mette alla prova ritmo, equilibrio e lucidità. L’obiettivo resta riaffermarsi tra i pesi massimi nel panorama IBF, affrontando una sfida decisiva sull’onda di una eliminatoria in programma in una cornice di grande livello. La sconfitta subita a maggio 2024 contro Agit Kabayel ha evidenziato un cedimento fisico e tecnico: il ginocchio destro appariva instabile, la base si restringeva e la condotta in senso difensivo, una volta misurata, diventava meno controllata. Quando la base vacilla, le sequenze che prima erano ordinate diventano più rapide e meno calme, con la gestione della distanza che perdeva precisione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

