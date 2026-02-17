Sanchez e Torrez Jr si sfidano per il posto di sfidante IBF

Sanchez e Torrez Jr. si contendono il ruolo di sfidante IBF dopo aver vinto le rispettive ultime sfide. La loro battaglia si svolge perché entrambi vogliono assicurarsi un posto nella prossima fase della competizione. La sfida si svolge in un’area di allenamento a Miami, dove i due pugili hanno dimostrato grande determinazione negli allenamenti.

Nel panorama dei pesi massimi IBF, una sfida eliminatoria disegna il cammino verso la contesa obbligatoria per il titolo. L'incontro, fissato per il 28 marzo a Las Vegas, fa da co-main event al pay-per-view che vede Sebastian Fundora fronteggiare Keith Thurman al MGM Grand Garden Arena. L'esito chiarirà chi, tra gli sfidanti, avanzerà per affrontare Oleksandr Usyk e tentare il trono IBF. la contesa definisce chi otterrà lo status di contendente obbligatorio per il titolo IBF, in una stagione in cui la classifica dei pesi massimi appare particolarmente densa. l'esito elimina incertezza e stabilisce chi avanzerà nella catena ufficiale per la corona iridata.