Lucas Bahdi rifiuta l' eliminatoria IBF e punta al titolo WBA

Lucas Bahdi ha rinunciato all'incontro eliminatorio IBF contro Albert Bell, preferendo puntare direttamente al titolo WBA. La decisione è arrivata dopo aver ricevuto un'offerta per un match più vantaggioso, che potrebbe portarlo più rapidamente alla cintura mondiale. Bahdi, 24 anni, ha dichiarato di voler sfruttare questa opportunità per accedere più velocemente alla grande scena del pugilato.

In una fase cruciale della categoria, Lucas Bahdi ha deciso di non proseguire nell'eliminatoria IBF contro Albert Bell, orientando la scelta verso una strada che potrebbe portarlo direttamente al titolo vacante della WBA. L'azione è stata comunicata prima della scadenza di 72 ore per le trattative, ridefinendo le prospettive e il percorso verso il massimo alloro della divisione. Bahdi, imbattuto con 20 vittorie e 15 knockout, ha mostrato una crescita costante nell'ultimo anno, guadagnando slancio tra i pretendenti di peso leggero. La strategia evidenzia una valutazione delle opportunità: la WBA potrebbe offrire una via più rapida e remunerativa verso un titolo, rispetto all'ingresso in un cammino eliminatorio che potrebbe non garantire una chiamata immediata al match decisivo.